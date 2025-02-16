شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيد "تيرى بيلسكوج" الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية اليوم الأحد ١٦ فبراير.



أكد الوزير عبد العاطى على أهمية البناء على مخرجات زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنرويج في ديسمبر ٢٠٢٤، والعمل على استمرار تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر والنرويج، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، حيث أوضح الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر ودعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مستعرضاً في هذا السياق الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر والمساعي الجارية بأن تكون مصر مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأعرب وزير الخارجية عن دعم الجانب المصرى لأعمال ومشروعات شركة "سكاتك" النرويجية في مصر والتي ساهمت في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشدد على أهمية العمل نحو زيادة حجم استثمارات الشركة النرويجية في مصر، والمضي قدماً في تنفيذ مشروعات تصدير الكهرباء النظيفة إلي أوروبا. وقد استمع الوزير عبد العاطى إلى خطط الشركة لتنفذ مشروعاتها في مصر والتي شهدت نشاطاً موسعاً مؤخراً.