شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكرواتى والوفد المرافق له والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، بمطار القاهرة الدولي، أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى ووفد من رجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور الدكتورأحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رئيس بعثة الشرف.

ولدى وصوله أرض مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية أندريه بلينكوفيتش.

ومن المُقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الكرواتي جلسة مُباحثات مُوسّعة، ضمن جدول أعمال الزيارة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك، كما سُيعقد منتدى اقتصادي لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة في مجالات الأعمال المختلفة.