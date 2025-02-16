شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات 30%.. رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلاً رمضان الرئيسى بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 06:02 م

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة ـ تصوير حسن محمد

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، معرض"أهلا رمضان 2025 الرئيسى بمدينة نصر بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية جميع منتجات السلع الغذائية مثل زيت الطعام والسكر والمكرونة والسمن والألبان والجبن ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة وياميش رمضان بتخفيضات تصل إلى 30%، وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات.