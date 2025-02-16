شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 958 طالبا للمرحلة النهائية بمسابقة الأزهر للقرآن من أصل 60 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، جدول اختبارات تحديد الطلاب العشرة الأوئل على مستوى الجمهورية في مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم التي تقام برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وصرح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن المسابقة من أهم المسابقات القرآنية على مستوى العالم، حيث شارك فيها هذا العام مائة وخمسة وخمسون ألفًا من حفاظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، خاضوا مارثون طويل من الاختبارات بدأت في نوفمبر 2024م، واستطاع و٦١.٢٣٢ اجتياز المرحلة الأولى بحصولهم على أكثر من 80 درجة في تلك الاختبارات، ومن هؤلاء استطاع 958 طالبا الحصول على المراكز العشرة الأولى في سبع وعشرين منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، وهم الذين يخوضون منافسات قرآنية على يد لجنة من كبار الحفاظ من علماء القراءات ومن لجنة مراجعة المصحف برئاسة الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والمشرف على المسابقات القرآنية، وتتم الفاعليات بقاعة الأزهر الشريف للمؤتمرات بمدينة نصر تحت إشراف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة وكيلي القطاع الشيخ عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم.

وصرح الدكتور أبواليزيد سلامة، مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم أن السبت القادم الموافق 23 من شعبان 1446هجريا الموافق 22 من فبراير 2025م يتنافس طلاب أربع مناطق أزهرية هي: الدقهلية وأسوان ومطروح والمنوفية، بينما يتنافس طلاب مناطق كفر الشيخ والشرقية وجنوب سيناء وشمال سيناء والقاهرة يوم الأحد، وفي يوم الاثنين يتنافس طلاب مناطق الجيزة والفيوم والوادي الجديد والإسكندرية والبحر الأحمر، وفي يوم الثلاثاء طلاب مناطق دمياط وقنا والإسماعيلية والسويس وسوهاج، وفي يوم الأربعاء طلاب مناطق الغربية والقليوبية والأقصر وأسيوط، وتختتم الفاعليات يوم الخميس ٢٨ من شعبان 1446هجريا الموافق 27 من فبراير 2024م بمناطق المنيا وبني سويف وبور سعيد والبحيرة، وسوف تقوم إدارات شئون القرآن الكريم بالمناطق بإخطار الطلاب الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى منطقتهم بالمواعيد وكيفية الانتقال ليستعدوا بالمراجعات القرآنية، بينما يلتزم الطلاب المرشحون للاختبار بإحضار صورة شخصية مكتوب عليها اسم الطالب رباعي وفي ظهر الصورة اسم المنطقة والمستوى المشارك به الطالب.