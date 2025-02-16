شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من منتجات غذائية بمعرض أهلا رمضان بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 06:37 م

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير كل السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان 2025 الرئيسى بمدينة نصر من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث توفر منتجات اللحوم الطازجة والدواجن والسلع الأساسية مثل زيت الطعام والسكر والمكرونة والسمن وأيضا الألبان والجبن ومنتجات الخضراوات والفاكهة وياميش رمضان وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء برفقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح منذ قليل معرض "أهلا رمضان 2025الرئيسى بمدينة نصر بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.