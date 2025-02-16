شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع ممثلى الفلاحين توفير السلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 06:29 م

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم كل صدام أبو حسين والنوبى أبو اللوز ممثلى الفلاحين والمزارعين بوجه قبلى واستعرض معهم الجهود التى تبذلها الوزارة لدعم المزارعين سواء من خلال المدراس الإرشادية والقوافل البيطرية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية والتى ينفذها مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء وقطاع الارشاد الزراعى وقطاع الخدمات والمتابعة وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعاهد الثروة الحيوانية،

وزير الزراعة استعرض كذلك جهود الوزارة فى مجال توفير الأسمدة المدعمة للمزراعين من خلال منظومة الحوكمة وكارت الفلاح لمنع التلاعب فيها ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تناول اللقاء جهود الوزارة لتوفير السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة سواء من خلال المعارض أو المنافذ الثابتة والمتحركة وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما تناول اللقاء كيفية التنسيق بين الوزارة والهيئات والجمعيات وممثلى الفلاحين والمزارعين من أجل التوعية المستمرة بالجهود التى تبذلها الدولة لدعم القطاع الزراعى، وتوجه النوبى وصدام بالشكر لوزير الزراعة على اللقاء وحسن الاستقبال مؤكدين على دعم جموع الفلاحين لجهود القيادة السياسية فى مواجهة التحديات الجيوسياسية التى تواجه الوطن وكذلك جهود توفير الغذاء الصحى الأمن والمستدام وبأسعار مناسبة.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين وزير الزراعة وممثلى الفلاحين لاطلاعهم على جهود الدولة فى دعم الزراعة والمزراعين.