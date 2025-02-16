أخبار مصر.. الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 13 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسى يوجه باستمرار تقديم الخدمات بالمستشفيات الجامعية لأهالى غزة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الإطلاع على الجهود المبذولة من جانب المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، حيث وجه في هذا السياق باستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، وتوفير الأدوية لصالح أهالي غزة.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ولي عهد الأردن نقل للرئيس تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهو ما ثمنه الرئيس، حيث أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في كافة المجالات، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين المصري والأردني الشقيقين، مشيداً بالتقدم والازدهار الذي يشهده الأردن في عهد الملك عبد الله الثاني.
تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للحالة الأمنية على المنافذ والمعابر الحدودية.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات".
شاركت الهيئة العربية للتصنيع في الدورة 17 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس أبوظبي 2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "الدفاع المتطور: والإبتكار، التكامل والمرونة"، ضمن الجناح الرسمي لجمهورية مصر العربية الفترة من ١٧ - ٢١ فبراير ٢٠٢٥.مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. ويناقش ملف المصانع المتعثرة غدا
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن تنعقد الجلسة المقبلة غدا الاثنين، وذلك بعدما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى رئيس الجمهورية.دخول 245 شاحنة مساعدات إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة
قال موفد قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "دخول 245 شاحنة مساعدات من بينها 19 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلبة الثانوية الفنية بجميع تخصصاتها تسجيل استمارة دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل الاستمارة من هنا.
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن التجهيزات جارية لإقامة معارض "أهلًا رمضان" تغطي جميع قطاعات المحافظة، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.شعبة الذهب والمعادن: ارتفاع الذهب في مصر 2.2% رغم عمليات البيع لجني الأرباح
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن سوق الذهب في مصر شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأسعار أربعة أسابيع متتالية من الارتفاعات، مدعوما بالصعود الكبير للبورصة العالمية بجانب عودة الارتفاع في سوق الدولار بمصر.الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 13 درجة
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين 17 فبراير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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