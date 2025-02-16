شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 05:57 م

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، معرض "أهلا رمضان" بمدينة نصر.

ويستمر معرض اهلا رمضان 2025 الرئيسي اعتبارا من اليوم الأحد 16 فبراير الجاري حتى يوم 26 فبراير بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية جميع منتجات السلع الغذائية مثل زيت الطعام والسكر والمكرونة والسمن والألبان والجبن ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة وياميش رمضان وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات.



