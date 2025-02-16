شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلاً رمضان 2025 الرئيسى بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 05:26 م

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برفقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد قليل معرض"أهلا رمضان 2025 الرئيسى بمدينة نصر بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر .

ومن المقرر حضور كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين

وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية جميع منتجات السلع الغذائية مثل زيت الطعام والسكر والمكرونة والسمن والألبان والجبن ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة وياميش رمضان وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات.