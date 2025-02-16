شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يبحث تبادل الخبرات مع وفد الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفدًا من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، لبحث التعاون في مجالات تنقل الأيدى العاملة المصرية، والتدريب المهني، وذلك في إطار تبادل الخبرات "المصرية – الألمانية".



ورحب الوزير بأعضاء"الغرفة" مؤكدًا عُمق العلاقات والتعاون بين مصر وألمانيا في العديد من المجالات، وأشار إلى حرصه على تفعيل سُبل التعاون مع "الغرفة الألمانية" خلال الفترة المٌقبلة خاصة في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب لسوق العمل الخارجي، وتفعيل البرامج التدريبية المُعتمدة طويلة وقصيرة الأجل، ووجه بعقد اجتماعات فنية بين فريقي الوزارة والغرفة، لإعداد تصور عام للتعاون المستقبلي، متطرقًا إلى اللقاء الذي حضر فيه وفد من ولاية بافاريا الألمانية للتنسيق في توفير كوادر مصرية مُدربة لاحتياجات سوق العمل في تلك الولاية، وألمانيا بشكل عام.

وأوضح الوزير، أن ما تمتلكه الوزارة من منظومة متكاملة للتدريب المهني على كافة المهن خاصة المستقبلية والتكنولوجية واللغات، وقال إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تشهد طفرة في التعليم الفني والتكنولوجي،ومهن المستقبل.

وأكد حرص الوزارة على وجود بيئة عمل لائقة من ضمن أساسياتها نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، مستشهدًا بالدور الذي يلعبه المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،بمنطقة الحجاز بالقاهرة،في هذا الشأن.

من جانبه أشاد وفد "الغرفة الألمانية" بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في تأهيل الأيدى العاملة المصرية لاحتياجات سوق العمل في الخارج ،موضحًا أن "الغرفة" واحدة من أبرز اذرع التعاون المصري الألماني في القاهرة ،وأستعرض الوفد الدور الذي تلعبه الغرفة في مجالات التدريب ، وتأهيل العنصر البشري،من خلال برامج مُتقدمة، وكذلك اعتماد مدارس تكنولوجية، وتخريج شباب مؤهل ورحب الوفد برؤية الوزارة نحو الآليات الجديدة للتعاون لتحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك.