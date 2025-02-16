شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. جهود صندوق مكافحة الإدمان في علاج المرضى خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق إنفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق "فيس بوك" عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023" خلال شهر يناير 2025 ، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال يناير 2025 لعدد 12976 مريضا "جديد ومتابعة" منهم 1990 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96% بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 34 مركزا بـ 19 محافظة حتى الآن.

وكان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أشار أنه وفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال يناير 2025 ، تبين أن أكثر المواد المخدرة انتشاراً "الحشيش والهيروين والمخدرات التخليقية، الاستروكس والفودو والبودر والشابو، والتعاطي المتعدد، "تعاطي أكثر من مادة مخدرة " لافتاً إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة 32% يليه الأشقاء "أخ ،أخت " بنسبة 29% ثم الأم بنسبة 14%،مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.