شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يطلق المؤتمر الدولى الخامس لمعهد بحوث التكنولوجيا.. 18 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومى للبحوث، عن انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية بالتعاون مع الجمعية اليابانية لتطوير العلوم فى الفترة من 18 -19 فبراير بالمركز القومي للبحوث تحت عنوان "المواد المتقدمة والثروات المعدنية للصناعات المستقبلية"، وتحت رعاية الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث.

ويتولى رئاسة المؤتمر الدكتور شريف زين العابدين قائم بأعمال عميد معهد بحوث تكنولو جيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، وأمين عام المؤتمر الدكتور أحمد المليجي قسم العلوم الجيولوجيا.

ويركز المؤتمر على موضوع "المواد المتقدمة والثروات المعدنية للصناعات المستقبلية". يهدف المؤتمر الى التقاء العلماء والباحثين، وخبراء الصناعة لتبادل ومشاركة خبراتهم ونتائج أبحاثهم في جميع جوانب علوم المواد والموارد الطبيعية.

يشارك فى المؤتمر مجموعة متميزة من الاساتذة المصريين واليابانين والألمان والأمريكان ومن الدول العربية.



وسوف تقام على هامش المؤتمر دورة تدريبية بالتعاون مع المركز الدولى لبيانات حيود االشعة السينية ICDD ويحاضر بها مدير المركز Blanton Tom. Prof وسوف يمنح المشاركين بها شهادة من ICDD .

وتضم محاور المؤتمر:

* المواد النانومترية والنانو تكنولوجي

* المواد المتقدمة وتطبيقاتها في الطاقة والبيئة وااللكترونيات

* المواد الحيوية والتطبيقات الطبية

* المواد الذكية والذكاء االصطناعي

* المواد المستخدمة في الزجاج والسيراميك ومواد البناء

* علم السطوح والحفز

* الكيمياء الكهربية وتأكل الفلزات

* الكيمياء غير العضوية التطبيقية

* التطبيقات الجيولوجية والجيوفيزيقية