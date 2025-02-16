شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية من كل المحافظات إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستجابةً لنداء الإنسانية لـ دعم الشعب الفلسطيني، أطلق صندوق تحيا مصر من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكبر قوافل شاحنات مساعدات إنسانية شاملة، اصطفت بشكل مهيب، قادمة من محافظات جمهورية مصر العربية، تأتى هذه القافلة حاملةً معها آمال الشعب المصري، ودعمه لأشقائهم الفلسطينيين، لتشكل قافلة ضخمة بها أكثر من 460 شاحنة، تجاوزت حمولتهم أكثر من 7200 طن من الدعم الغذائى وكافة الاحتياجات الضرورية والمستلزمات الطبية لتصل إلى قطاع غزة، مع حلول شهر رمضان المعظم 1446.

حضر فعاليات انطلاق القافلة الإنسانية اللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المحافظين، ورجال الأعمال، وممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

من جانبه، أكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أنة فى إطار التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، حيث تم تجهيز قوافل مساعدات إنسانية شاملة، وسيتم إطلاقها على ثلاث مراحل

* المرحلة الأولى وتم إطلاقها اليوم من محافظات : القاهرة - الجيزة - القليوبية - مطروح –السويس - جنوب سيناء - شمال سيناء - الإسماعيلية - الشرقية - الوادى الجديد.

* المرحلة الثانية من محافظات : الإسكندرية - البحيرة – مطروح - الدقهلية - دمياط - كفر الشيخ - الغربية – المنوفية.

* المرحلة الثالثة من محافظات : الفيوم - بنى سويف - المنيا – أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان -البحر الأحمر.

كما أشار عبد الفتاح إلى أن صندوق تحيا مصر أثبت اليوم أنه بحقٍ صندوق تضامن إنسانى ُجسد روح التكافل والتآزر التى يتحلى بها الشعب المصري، فمن خلال مبادراته استطاع حشد الجهود وتوحيد الصفوف بين مختلف أجهزة الدولة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، لتقديم الدعم العاجل لأهالى غزة، وقد أسفرت هذه الجهود المشتركة عن تجميع قافلة مساعدات إنسانية ضخمة، هى الأكبر من نوعها، والتى انطلقت اليوم من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، محملةً بمساعدات متنوعة التى ستساهم بلا شك فى تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

ولفت عبدالفتاح إلى أن القافلة تضمنت المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، ولضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية للسكان فى ظل هذا الوضع الإنسانى الحرج، ولم تقتصر المساعدات على ذلك، بل شملت أيضا مواد غذائية جافة أساسية، مثل الأرز والمكرونة والشعرية والسكر والزيت والشاى والتمر والجبن، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشروبات، كالمياه المعدنية والغازية والألبان والعصائر، وغيرها من المواد الغذائية الضرورية.

وتابع عبد الفتاح، أن القافلة جاءت استجابةً للاحتياجات المتزايدة للأشقاء الفلسطينيين، للذين يعانون من فقدان منازلهم وممتلكاتهم جراء الحرب، ولذلك تم تزويد القافلة بكميات كبيرة من الخيام القادرة على تحمل الظروف الجوية القاسية، وكميات ضخمة من الملابس المتنوعة، لتلبية احتياجات جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى ذلك، شملت القافلة مواد إغاثية أخرى، مثل الألحفة والبطاطين والسجاد، فضلاً عن مواد النظافة الشخصية وحقائب الإيواء.

مضيفًا أنه منذ الإعلان عن القافلة شهد العمل عليها إقبالاً واسعًا من الشباب المتطوعين بكل تفانٍ حيث يتسابقون للمساهمة فى هذه المهمة الإنسانية، ويُعدّ هذا الإقبال الشبابى على التطوع تعبيرًا عن شعورهم بالمسؤولية تجاه أشقائهم فى غزة، ورغبتهم فى تقديم الدعم والمساعدة لهم.

وأكد عبد الفتاح أن هذه القوافل الإغاثية تأتى فى إطار التزام الدولة المصرية بدورها الإنسانى والتاريخى فى مساندة الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن دعم غزة هو واجب إنسانى ويؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة إعمار غزة) فى كل البنوك المصرية، لتلقى المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار القطاع، وتلبية للاحتياجات المعيشية والدوائية "للأشقاء" الفلسطينيين، فضلًا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكترونى www.tahyamisrfund.org

الجدير بالذكر أن "صندوق تحيا مصر" أطلق قوافل إغاثية شملت المساعدات المختلفة من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد إغاثية أخرى لقطاع غزة فى يناير 2025 تتألف من 305 شاحنات "تريلا" تحمل على متنها أكثر من 4200 طن من المساعدات، و11 سيارة إسعاف، وفى عام 2024 تتألف من 507 شاحنات محملة بأكثر من 8000 طن مساعدات إنسانية وسيارتى إسعاف، وفى عام 2021 أطلق قافلة مساعدات تتألف من 130 شاحنة.

وتعد قوافل دعم قطاع غزة أحد أنشطة المحور الاستراتيجى "مواجهة الكوارث والأزمات"، لرفع المعاناة عن المتضررين وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدنى فى شتى المجالات.