شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن تأثير الأدوية على تغير لون البول والان مع تفاصيل الخبر

نصحت هيئة الدواء بمتابعة تأثير الأدوية على الجسم مع شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على لون البول الطبيعي.​

كما نصحت هيئة الدواء باستشارة الطبيب أو الصيدلى وتابعت : حال تغير غير طبيعي في لون البول لمعرفة السبب.​

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وتابعت : يتراوح لون البول الطبيعي بين الشفاف إلى الأصفر الفاتح. إلا أن هناك أدوية قد تسبب تغير لونه إلى:

- أحمر أو وردي :- مثل الدوكسوروبيسين علاج كيميائي) أو الريفامبين ( علاج السل) أو أدوية تحتوي على السنا (ملينات

- برتقالي أو أصفر برتقالي :- عند تناول فيتامين ب ١٢ أو فيتامين أ.

- أخضر أو أزرق :- مثل أميتريبتيلين لعلاج الاكتئاب) والصبغات المستخدمة في فحوصات الكلى والمثانة

- بني أو بني داكن :- عند تناول الكلوروكين لعلاج الملاريا) النيتروفيورانتوين والميترونيدازول (مضادات حيوية) ، وأيضا الفينيتوين لعلاج الصرع).