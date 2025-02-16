شكرا لقرائتكم خبر عن يهم طلاب الثانوية العامة.. اعرف عدد الأسئلة بامتحان اللغة الألمانية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل وعدد الأسئلة ومواصفة امتحان اللغة الألمانية لطلبة الثانوية العامة، موضحة أن الامتحان سوف يتضمن 37 سؤالا منها 34 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية، وسوف تراعى المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب.

الجدير بالذكر أن اللغة الألمانية هى إحدى مواد اللغة الأجنبية الثانية وبعد هيكلة الثانوية العامة فى شهر أغسطس الماضى أصبحت مادة غير مضافة للمجموع لطلاب الصف الثالث الثانوي العام ولكنها مادة نجاح ورسوب، كما أنها مادة أساسية ومضافة للمجموع بالنسبة لطلاب الثانوية العامة على النظام القديم الراسبين والمؤجلين من السنوات الماضية.

ويتاح لطلاب الثانوية العامة الاطلاع على النماذج الاسترشادية للامتحانات بالضغط هنا .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة والإجابة عن هذه النماذج الاسترشادية على قناة مدرستنا 3 من خلال معلمين متخصصين فى المواد الدراسية.