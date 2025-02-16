شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز معرض أهلا رمضان فى مركز البدرشين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت محافظة الجيزة، تجهيز معرض "أهلًا رمضان"، بمركز ومدينة البدرشين، وذلك ضمن المعارض السلعية الجاري تجهيزها بعدد من الأحياء والمراكز والمدن، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وتنظم المحافظة المعرض بالتعاون مع الجهات المعنية، في شارع عمرو بن العاص، لتوفير السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم والدواجن، وياميش رمضان، بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية ودعم المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك.

وتواصل المحافظة تجهيز المعرض الرئيسي لـ"أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر فى حى العمرانية على مساحة 4500م2، إلى جانب عدد آخر من المعارض بالأحياء والمراكز، وذلك بإجمالي 30 معرض تغطي مختلف القطاعات.

وتهدف المعارض إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.



