شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بمشروع خط الصرف الصحى 1200 فى بشتيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 02:00 م

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز أوسيم، لمتابعة التجهيزات النهائية بمشروع خط الصرف الصحي 1200 بقرية بشتيل، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بتلافي جميع الملاحظات داخل المشروع تمهيدًا لتشغيل خط الصرف الصحي بالقرية قبل شهر رمضان المبارك.

وتفقد النائب أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الإنترلوك، موجهًا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة.

واختتم النائب، جولته الميدانية بتفقد الذيدية والصفيرة وشنباري لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، مشددًا برفع مستوى النظافة أولًا بأول.

رافق نائب المحافظ، محمود حسين رئيس مركز أوسيم، والمهندس طارق فاروق مشرف مشروع الصرف الصحي ببشتيل بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد سليمان رئيس قطاع شمال للصرف الصحي بشركة مياة الجيزة، والمهندس حسام الدين محمد خليل مشرف مشروعات الرصف بأوسيم بمديرية الطرق، والشركات المنفذة للأعمال.