شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل والمواصلات تطلق أول قافلة طبية لخدمة السائقين وأسرهم بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها أول قافلة طبية بمركز قوص بمحافظة قنا، كبداية لإطلاق العديد من القوافل في المحافظات لتقديم الرعاية الصحية الشاملة للسائقين وأسرهم وبالمجان.



وقال محمد أبو العباس رئيس النقابة العامة، إن هذه القوافل تأتي في إطار جهود النقابة العامة في خدمة السائقين وأسرهم، والمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأوضح أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى كل مؤسسات الدولة الوطنية والمجتمع المدني العمل المستمر على تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم خاصة الفئات الأكثر احتياجا داخل المدن والقرى المصرية في كافة المحافظات.

وأشار إلى أن هذه القافلة بداية جديدة للتوسع في تنظيم هذه النوعية من الخدمات، وضمان وصولها إلى المستحقين ..وأكد على أن القافلة تضم فريق متخصص في الباطنة، والأنف والاذن والحنجرة ، والعظام ، والجلدية ، والأطفال ..ووجه أبو العباس الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء النقابة العامة على جهودهم المتواصلة في تنفيذ أهداف النقابة لخدمة السائقين وأسرهم وعلى أرض الواقع.