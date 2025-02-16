شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: أموال صندوقى الزمالة والمعاشات وكل مقدرات النقابة تخضع لرقابة صارمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب التحية إلى المعلمين المصريين لجهودهم فى خدمة العملية التعليمية، وبناء الأجيال.

وأكد " الزناتي"، خلال كلمته فى مؤتمر بحضور رؤساء الفرعيات ورؤساء اللجان النقابية اليوم الأحد، أن المعلمين يدركون حجم ما تبذله النقابة من جهود لتقديم أفضل الخدمات للمعلمين وأسرهم، موضحاً أنه منذ تولى المجلس الحالى المسئولية قبل 10 أعوام ويتجدد هذا اللقاء فى كل عام، من أجل الإعلان عن خدمات أفضل للمعلمين.

وقال " الزناتي" أن الزيادات التى يقررها صندوق الزمالة فى الميزة التأمينية هى نتاج للاستثمار الجيد فى أموال المعلمين، والحفاظ على مقدرات النقابة.

وشدد نقيب المعلمين على أن أموال صندوقى الزمالة والمعاشات، وكل مقدرات النقابة تخضع لرقابة صارمة، ومحاسبة دقيقة للغاية من الأجهزة الرقابية بالدولة، وأن المجلس الحالى يسعى بكل طاقة ويبذل كل جهد من أجل تقديم خدمات أفضل للمعلمين على كل المستويات.

ودعا " الزناتي" جموع المعلمين أن يكونوا صفا واحدا فى دعم القيادة السياسية فى موقفها التاريخى من القضية الفلسطينية، ورفض المقترح الأمريكى بتهجير الفلسطينيين عن أرضهم .



وتابع " الزناتي" : لقد سجلت النقابة العامة مواقفها وكذا اتحاد المعلمين العرب، مؤكدين أن القضية الفلسطينية قضية أرض وعرض لا فصال فيها ولا تفريط فى حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وتحقيق سيادته على أرضه".