شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أحمد خليفة يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجى الغربى والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للحالة الأمنية على المنافذ والمعابر الحدودية.

بدأت الجولة التفقدية بمرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على ميناء السلوم البرى، حيث استمع إلى شرح مفصل تناول منظومة العمل والإجراءات الأمنية المتبعة على مدار الـ 24 ساعة لإحكام السيطرة على الحدود الغربية للدولة المصرية.

أعقبها المرور على عدد من النقاط الحدودية للإطمئنان على إجراءات التأمين والحالة المعيشية والإدارية لرجال القوات المسلحة المكلفين بتأمين خط الحدود الدولية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، ونقل الفريق أحمد خليفة للمقاتلين تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على ما يبذلونه من جهود فى حماية الوطن والذود عن ترابه.

وأدار حواراً مع عدد من المقاتلين إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف الموضوعات ، مشيداً بما لمسه من روح معنوية عالية لأبطال القوات المسلحة وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها فى حماية الوطن والحفاظ على مقدراته ، وكذا التصدى لكافة أعمال التسلل والتهريب التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى .

وشارك الفريق أحمد خليفة المقاتلين داخل إحدى النقاط الحدودية تناول وجبة الغداء ، كما قام بالتفقد جواً لعدد من نقاط التأمين الحدودية المتمركزة بنطاق مسئولية المنطقة الغربية العسكرية.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.



