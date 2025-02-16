شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: قصف إسرائيل شرق رفح الفلسطينية انتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 12:46 م

قالت حركة حماس إن القصف الإسرائيلى شرق رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة انتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت حماس: "القصف الإسرائيلى يعكس عدم التزام الاحتلال ببنود الاتفاق".

وتابعت: "القصف الإسرائيلي يكشف نوايا نتنياهو فى عرقلة مسار الاتفاق وعمليات تبادل الأسرى".

استُشهِد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون بمنطقة تأمين المساعدات بشرقي مدينة رفح الفلسطينية، اليوم الأحد، جراء قصف طائرة مُسيّرة تابعة للاحتلال تجمعًا للمواطنين.