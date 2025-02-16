شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات قصر العيني تطلق مبادرة شاملة لدعم مرضى الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مستشفيات قصر العيني مبادرة موسعة لدعم المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأمراض الكلى والجهاز الهضمي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهود المستشفيات لتعزيز الوعي الصحي وضمان تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لجميع المرضى، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



الدكتور عبد المجيد قاسم

أكد الدكتور حسام صلاح أن مستشفيات قصر العيني تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في تقديم الرعاية الطبية لكل أفراد المجتمع، وخاصة المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة دقيقة خلال شهر الصيام، موضحا أن هذه المبادرة تجسد التزام المستشفيات بتوفير خدمة طبية متكاملة تشمل الفحوصات الدورية، التوعية الصحية، والمتابعة المستمرة لحالات المرضى، وذلك لضمان صيام آمن وصحي دون تعريضهم لأي مخاطر، كما شدد على أن حب المرضى وخدمتهم هما المحرك الأساسي لكل الجهود المبذولة، وأن تقديم الرعاية الطبية في هذه الفترة يعكس روح العطاء والمودة التي يحملها هذا الشهر الفضيل.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عمر عزام أن المبادرة تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات الطبية والبشرية لمساعدة المرضى على الصيام بطريقة آمنة، من خلال إرشادات واضحة مبنية على أسس علمية، ومتابعة دقيقة لحالاتهم الصحية، مشيرا إلى أن مستشفيات قصر العيني لا تقدم فقط الخدمات العلاجية، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأمراض المزمنة أثناء الصيام، وأكد أن هذا الدور المجتمعي الذي تضطلع به المستشفيات يعكس مدى التزامها بالرسالة الإنسانية في توفير الرعاية الصحية الشاملة للجميع.



فيما قال الدكتور إيهاب الشيحي، مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "يشهد شهر رمضان الكريم تحديات لبعض المرضي، نحن في مستشفى قصر العيني نولي اهتمامًا خاصًا لتقديم الرعاية الطبية والتعليمية اللازمة للمرضى، ونؤمن بأهمية التوعية المستمرة التي تساهم في تمكينهم من اتخاذ القرارات.



الدكتور إيهاب الشيحي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوى

شملت المبادرة تنظيم عيادات مجانية متخصصة في مختلف التخصصات الطبية، حيث تم تخصيص فرق طبية لإجراء الفحوصات والكشوفات الدورية للمرضى، إلى جانب تقديم استشارات طبية دقيقة حول كيفية الصيام بأمان. كما تم إجراء ثلاث فعاليات توعوية، الأولى داخل مستشفى قصر العيني التعليمي، واثنتان بالعيادات الخارجية، حيث تم خلالها إجراء قياسات مجانية لمستويات السكر وضغط الدم، بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية شاملة لمساعدة المرضى في اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالصيام. مع توافر عيادات للتغذيه، يدعمها اساتذة التغذيه لمساعده المرضي علي اتباع نظام صحي سليم اثناء الصيام٠

من جانبها، أكدت الدكتورة أماني عبد المقصود، رئيس قسم الباطنة بكلية طب قصر العيني، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة للمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، حيث توفر لهم الرعاية الشاملة التي تمكنهم من الصيام بطريقة آمنة، موضحة أن المستشفيات جهزت فرقًا طبية متخصصة في مختلف التخصصات لتقديم الفحوصات المجانية والكشوفات الدورية، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية تهدف إلى توعية المرضى بطرق التعامل مع الأمراض المزمنة أثناء الصيام، مؤكدة أن الوقاية والتوعية تلعبان دورًا حاسمًا في حماية صحة المرضى.



الدكتورة أماني عبد المقصود

بدورها، شددت الدكتورة سحر الوكيل، رئيس تخصص السكر والغدد والتغذية العلاجية، على أهمية متابعة مرضى السكري لحالتهم الصحية بشكل دقيق خلال شهر رمضان، مع ضرورة الرجوع إلى الطبيب المختص قبل اتخاذ قرار الصيام. وأوضحت أن بعض الحالات قد يكون الصيام خطرًا عليها، خاصة إذا كانت مستويات السكر غير مستقرة. وأشارت إلى أن مرضى السكري يجب أن يفطروا فورًا إذا انخفض مستوى السكر في الدم إلى أقل من 70 ملجم/ديسيلتر في الساعات الأولى من الصيام، أو إذا تجاوز 300 ملجم/ديسيلتر في أي وقت من اليوم. كما أكدت ضرورة الالتزام بنظام غذائي متوازن يشمل النشويات المركبة، تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية، والحرص على شرب كميات كافية من السوائل بين الإفطار والسحور.



الدكتورة سحر الوكيل

أما فيما يتعلق بمرضى الجهاز الهضمي، فقد أكدت الدكتورة مها حسب الله، رئيس قسم الأمراض المتوطنة، أن تأثير الصيام يختلف من مريض لآخر، حيث قد يتمكن البعض من الصيام بأمان، بينما يُنصح آخرون بعدم الصيام، خاصة من يعانون من التهاب الكبد الحاد أو تليف الكبد المتقدم المصحوب بمضاعفات. كما أشارت إلى أن بعض الأمراض مثل القولون العصبي قد تتحسن خلال الصيام نتيجة الانتظام في مواعيد الطعام، بينما قد تتفاقم حالات أخرى مثل التهاب المعدة أو قرحة المعدة نتيجة الامتناع عن الطعام لفترات طويلة. لذا، أكدت أهمية استشارة الطبيب المختص لكل مريض على حدة، لضمان اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بالصيام.



الدكتورة مها حسب الله

وفي إطار دعم مرضى القلب خلال شهر رمضان، أعلن قسم القلب بمستشفيات قصر العيني، برئاسة الدكتور هشام صلاح، عن تشغيل عدة عيادات متخصصة على مدار الشهر الكريم، تشمل عيادات لصمامات القلب، ارتفاع ضغط الدم، ضعف عضلة القلب، كهروفسيولوجية القلب، التهاب الصمامات. كما تم وضع إرشادات خاصة لمرضى القلب تتضمن أهمية استشارة الطبيب قبل الصيام، تجنب الإجهاد البدني، تناول الطعام على مراحل، وشرب كميات كافية من السوائل بعد الإفطار.

وأوضح الدكتور هشام أن هذه العيادات ستعمل على تقديم متابعة دقيقة للمرضى وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بشكل مستمر، لضمان عدم تعرضهم لأي مضاعفات صحية أثناء الصيام. كما أعلن عن توفير خدمة الحجز والمتابعة الهاتفية، والتي تتيح للمرضى الحصول على الاستشارات الطبية ومتابعة حالاتهم بسهولة.



الدكتور هشام صلاح

في ختام حديثه، جدد عميد الكليه التأكيد على أهمية استمرار هذه الجهود طوال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن مستشفيات قصر العيني ستواصل تنظيم فعاليات صحية متعددة لضمان تقديم الرعاية الصحية التوعية المثلى لجميع المرضى. وأعرب عن شكره العميق لجميع الأطباء والفرق الطبية الذين يعملون بكل تفانٍ ومحبة لخدمة المرضى، مؤكدًا أن الرعاية الصحية ليست مجرد خدمة، بل رسالة إنسانية تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الصحة والعافية لكل مريض. كما شدد على أن تقديم الدعم المستمر للمرضى هو مسؤولية كبيرة تتطلب العطاء، الصبر، والالتزام بروح الرحمة التي يحملها شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن هذه المبادرة تعكس رؤية مستشفيات قصر العيني في تعزيز الصحة العامة ونشر الوعي الصحي، مشيرًا إلى أن التكافل والرعاية الطبية هي من أسمى صور الحب والتقدير التي يمكن أن نقدمها للمرضى في هذا الشهر الفضيل. وأكد أن الجهود ستستمر لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية، وضمان بيئة طبية متكاملة تلبّي احتياجات المرضى بأفضل صورة ممكنة.