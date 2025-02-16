شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: قافلة دعم غزة تضم 460 شاحنة محملة بأكثر من 7200 طن والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام خليفة مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر ، أن صندوق تحيا مصر، يطلق اليوم قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وأشار مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر ، خلال احتفالية صندوق تحيا مصر، لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، كذلك إطلاق مبادرة أبواب الخير من الصندوق بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن قافلة مساعدات غزة تتألف من 460 شاحنة محملة بأكثر من 7200 طن إلى قطاع غزة.

وأكد قائلا : مصر كما كانت دائما ستبقى سندا وعونا لأشقائها فى كل مكان والقافلة رسالة محبة من الشعب المصرى للشعب الفلسطينى .

ويشهد الاحتفالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسيد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر ، وعدد من المحافظين، ورجال الأعمال، وممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

كما يشارك فى الاحتفالية محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد والسويس، وأحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من الشخصيات العامة وممثلى الجمعيات الأهلية .

وسيتم إطلاق قافلة مساعدات إنسانية شاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" من كافة محافظات الجمهورية تتجمع فى اصطفاف مهيب فى ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة لتنطلق إلى أشقائنا فى قطاع غزة ك محملة بكل المستلزمات الطبية والأدوية وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل دون طهى (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

ويأتي إطلاق فعاليات مبادرة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم فى كافة محافظات الجمهورية، وتوفر المبادرة 2.5 مليون كرتونة مواد غذائية جافة، واللحوم والدواجن والوجبات الساخنة للإفطار والسحور.



فنانون فى احتفالية تحيا مصر



وزراء ومحافظين



حضور الفنانيين



الوزراء خلال احتفالية تحيا مصر



الوزراء



الفنانة صابرين



احتفالية تحيا مصر



الحضور



احتفالية صندوق تحيا مصر



احتفالية ابواب الخير



الشاحنات



تحرك الشاحنات



شاحنات تحيا مصر



الشاحنات



الشاحنات