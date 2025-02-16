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الرئيس السيسى يلتقى ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى فى القاهرة

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الرئيس السيسى يلتقى ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى فى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 16 فبراير 2025 01:11 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية: أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة. 

وأضافت: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وولى العهد الأردنى يجددان التأكيد على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين". 

وتابعت: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وولى العهد الأردنى يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومضاعفة المساعدات". 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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