شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالأحد، 16 فبراير 2025 01:11 م
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية: أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.
وأضافت: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وولى العهد الأردنى يجددان التأكيد على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين".
وتابعت: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وولى العهد الأردنى يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومضاعفة المساعدات".
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