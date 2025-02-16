شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 01:11 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية: أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وأضافت: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وولى العهد الأردنى يجددان التأكيد على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين".

وتابعت: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وولى العهد الأردنى يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومضاعفة المساعدات".