أخبار مصر.. الحكومة تفند أخطر 6 شائعات واجهت الدولة فى عام 2024

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن التجهيزات جارية لإقامة معارض "أهلًا رمضان" تغطي جميع قطاعات المحافظة، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن سوق الذهب في مصر شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأسعار أربعة أسابيع متتالية من الارتفاعات، مدعوما بالصعود الكبير للبورصة العالمية بجانب عودة الارتفاع في سوق الدولار بمصر.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 16 فبراير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

تشهد الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، اليوم الأحد، مواجهتين قويتين لقطبى الكرة المصرية، حيث يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو نظيره بتروجت في الرابعة عصرا باستاد السلام، بينما يلتقى فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساءً، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة وظاهرة جوية خطيرة على الطرقاليوم فى الدورى المصري.. الزمالك يواجه بتروجت والأهلي يصطدم بالإسماعيلى