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أخبار مصر.. الحكومة تفند أخطر 6 شائعات واجهت الدولة فى عام 2024

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أخبار مصر.. الحكومة تفند أخطر 6 شائعات واجهت الدولة فى عام 2024

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رأس الحكمة فى المقدمة.. 7 شائعات استهدفت جهود الدولة التنموية فى 2024

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات".

الهيئة العربية للتصنيع تشارك فى معرض آيدكس أبوظبى 2025

شاركت الهيئة العربية للتصنيع  في الدورة 17 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس أبوظبي 2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "الدفاع المتطور: والإبتكار، التكامل والمرونة"، ضمن الجناح الرسمي لجمهورية مصر العربية الفترة من ١٧ - ٢١ فبراير ٢٠٢٥.

بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي 2025 بمدينة نصر

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض أهلا رمضان الرئيسى 2025 مساء اليوم الأحد، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، ومن المقرر حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شرف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين جميع منتجات السلع الغذائية مثل زيت الطعام والسكر والمكرونة والسمن والألبان والجبن ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة وياميش رمضان وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات بتخفيضات تصل إلى 30% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

وزارة التعليم تتيح لطلبة الثانوية الفنية تسجيل استمارة دخول امتحانات 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلبة الثانوية الفنية بجميع تخصصاتها تسجيل استمارة دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل الاستمارة من هنا.

محافظ الجيزة يعلن إقامة 30 معرض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مناسبة

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن التجهيزات جارية لإقامة معارض "أهلًا رمضان" تغطي جميع قطاعات المحافظة، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.

شعبة الذهب والمعادن: ارتفاع الذهب في مصر 2.2% رغم عمليات البيع لجني الأرباح

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن سوق الذهب في مصر شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأسعار أربعة أسابيع متتالية من الارتفاعات، مدعوما بالصعود الكبير للبورصة العالمية بجانب عودة الارتفاع في سوق الدولار بمصر.

الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة وظاهرة جوية خطيرة على الطرق

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 16 فبراير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

 

اليوم فى الدورى المصري.. الزمالك يواجه بتروجت والأهلي يصطدم بالإسماعيلى

تشهد الجولة الرابعة عشرة لمسابقة ، اليوم الأحد، مواجهتين قويتين لقطبى الكرة المصرية، حيث يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو نظيره بتروجت في الرابعة عصرا باستاد السلام، بينما يلتقى فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساءً، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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