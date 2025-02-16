شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تفند أخطر 6 شائعات واجهت الدولة فى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤..
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..رأس الحكمة فى المقدمة.. 7 شائعات استهدفت جهود الدولة التنموية فى 2024
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات".
شاركت الهيئة العربية للتصنيع في الدورة 17 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس أبوظبي 2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "الدفاع المتطور: والإبتكار، التكامل والمرونة"، ضمن الجناح الرسمي لجمهورية مصر العربية الفترة من ١٧ - ٢١ فبراير ٢٠٢٥.
تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض أهلا رمضان الرئيسى 2025 مساء اليوم الأحد، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، ومن المقرر حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شرف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين جميع منتجات السلع الغذائية مثل زيت الطعام والسكر والمكرونة والسمن والألبان والجبن ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة وياميش رمضان وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات بتخفيضات تصل إلى 30% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلبة الثانوية الفنية بجميع تخصصاتها تسجيل استمارة دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل الاستمارة من هنا.
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن التجهيزات جارية لإقامة معارض "أهلًا رمضان" تغطي جميع قطاعات المحافظة، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.شعبة الذهب والمعادن: ارتفاع الذهب في مصر 2.2% رغم عمليات البيع لجني الأرباح
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن سوق الذهب في مصر شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأسعار أربعة أسابيع متتالية من الارتفاعات، مدعوما بالصعود الكبير للبورصة العالمية بجانب عودة الارتفاع في سوق الدولار بمصر.الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة وظاهرة جوية خطيرة على الطرق
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 16 فبراير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.
تشهد الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، اليوم الأحد، مواجهتين قويتين لقطبى الكرة المصرية، حيث يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو نظيره بتروجت في الرابعة عصرا باستاد السلام، بينما يلتقى فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساءً، باستاد برج العرب بالإسكندرية.
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