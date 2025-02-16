شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تشغيل وحدة للعناية المركزة للأطفال بمستشفى الشيخ زايد المركزى والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بدء تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال PICU بمستشفى الشيخ زايد المركزى، وذلك في إطار السعي الدائم لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.



بدء تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال PICU

واطلع محافظ الجيزة، على تقرير مديرية الشئون الصحية والخاص بتجهيزات الوحدة، والتي تمت بشكل متكامل، حيث تم تزويدها بـ4 أسرة رعاية مركزة وشبكة غازات طبية كاملة من شأنها رفع الطاقة الإستيعابية لوحدات العناية المركزة للأطفال بمستشفيات المحافظة.

وكلف المهندس عادل النجار، مدير مديرية الشئون الصحية بتوفير طاقم العمل والإشراف من أطباء وممرضين وعمال للقيام على أعمال الوحدة بعد تلقيهم التدريبات اللازمة وتنفيذ أعمال التأهيل لهم لضمان عمل الوحدة بكفاءة وفاعلية وتحقيق أقصى استفادة منها لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية الوحدة والتى من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالى المحافظة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن هناك متابعة دورية للمنظومة الصحية لضمان انتظامها، مشيرًا إلى أنه استكمالاً لجهود تحسين وتطوير الخدمات بمستشفي الشيخ زايد المركزي فإنه تم افتتاح وحده القسطرة القلبية لخدمة المرضى.



وحدة العناية المركزة للأطفال PICU

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، أن وحدة العناية المركزة للأطفال تم تدعيمها بشبكات للمراقبة السريرية وقياس العلامات الحيوية وأجهزة تنفس صناعى وجهاز سباب وجهاز هاى فلو نيزل وجهاز رسم القلب واستدعاء تمريض وإنذار حريق وإذاعة داخلية، بالإضافة إلى عربة كراش كارت و غرفة عزل بمدخل Air Lock كاملة التجهيز.



