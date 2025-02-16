أخبار مصر

أسعار الخضار والفاكهة الأحد 16-2-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

أسعار الخضار والفاكهة الأحد 16-2-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة الأحد 16-2-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة

الأحد، 16 فبراير 2025 12:00 م

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة  السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، كما  تستمر اليوم الأحد 16- 2- 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية .

الطماطم 5 جنيهات

البصل الأحمر 13.5 جنيه.

البصل الأبيض 17.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎البطاطس  11 جنيها.

الجزر 10 جنيهات.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 17.5 جنيه.

الباذنجان الأبيض بـ18.5 جنيه.

الكوسة بـ 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 18.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 25 جنيها.

الفلفل الألوان بـ40 جنيها .

الليمون بـ 50 جنيها .

الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

البسلة 30 جنيها.

الموز البلدي بـ 27.7 جنيه.

الفراولة 45 جنيها.

البرتقال 25 جنيها.

الجوافة 35 جنيها.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements