شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة الأحد 16-2-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبةالأحد، 16 فبراير 2025 12:00 م
تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، كما تستمر اليوم الأحد 16- 2- 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية .
الطماطم 5 جنيهات
البصل الأحمر 13.5 جنيه.
البصل الأبيض 17.5 جنيه.
البطاطس 11 جنيها.
الجزر 10 جنيهات.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 17.5 جنيه.
الباذنجان الأبيض بـ18.5 جنيه.
الكوسة بـ 15 جنيها.
الباذنجان العروس 18.5 جنيه.
الفلفل البلدي بـ 25 جنيها.
الفلفل الألوان بـ40 جنيها .
الليمون بـ 50 جنيها .
الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
البسلة 30 جنيها.
الموز البلدي بـ 27.7 جنيه.
الفراولة 45 جنيها.
البرتقال 25 جنيها.
الجوافة 35 جنيها.
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