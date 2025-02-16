شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للتغلب على فقدان الشهية للطفل أثناء علاج السرطان والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 11:37 ص

وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة للآباء والأمهات للتغلب على فقدان الشهية للطفل أثناء علاج السرطان والتى تشمل:-

-تقديم الكثير من الأطعمة المتنوعة للطفل ومحاولة معرفة الأطعمة اللي بيفضلها باستمرار، لأن ذوق الطفل ممكن يتغير في الأطعمة اللي بيتناولها وممكن يفضل شيء مختلف عن المعتاد. ​

-تشجيع الطفل على تناول الطعام عند الشعور بالجوع.​

-تقديم وجبات صغيرة وخفيفة للطفل طوال اليوم بدل من ثلاث وجبات كبيرة.​

-اختيار الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والبروتين.​

-جعل أوقات الوجبات ممتعة زي تناول الطعام مع بعض كعائلة، وعدم تعجٌل الطفل أو إجباره على تناول الطعام.​

-تحديد أوقات الوجبات ومحاولة عدم التذمر أو الجدال بشأن الطعام.​

-تقديم مشروبات تحتوي على بعض العناصر الغذائية زي مخفوق الحليب والعصائر.​

-الحصول على بعض الهواء النقي وممارسة الرياضة ممكن يساعد في تحسين شهية الطفل.​

-التحدث لاخصائي التغذية في المستشفى للحصول على المشورة والدعم.​