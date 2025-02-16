شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن عن مسابقة المخاطر الرقمية لتوعية الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة التوعية ضد " المخاطر الرقمية " لجميع طلاب المرحلة الثانوية بالتعليم العام بالمدارس الحكومية على مستوى الجمهورية لعام 2024/2025 لتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية للطلاب، وتطبيق ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية الخدمة المواد الدراسية الأخرى التي درسها طلاب المرحلة الثانوية أو البيئة المحيطة والمجتمع الذي يعيش فيه الطالب.

وأوضحت وزارة التعليم، أن الهدف العام من المسابقة، تنمية الوعي الرقمي والمخاطر الرقمية لدى طلاب المرحلة الثانوية من خلال التعبير عن أفكارهم وأراءهم في شكل برامج تعليمية أو موقع ويب تفاعلي أو مشروع الكتروني بطريقة ابتكارية وإبداعية أو البيئة المحيطة بهم أو إنجازات الدولة في مواجهة المخاطر الرقمية.

وطرحت الوزارة، أمثلة لبعض أفكار المشروعات البحثية من بينها الاستخدام الآمن للإنترنت، وجهود الدولة في مواجهة ومكافحة الأخبار الكاذبة والشائعات، وجهود الدولة في دعم الأمن السيبراني، وانجازات الدولة في مشروعات التحول الرقمي، ومواجهة ومكافحة المنصات والمواقع الغير أخلاقية، وذلك لتحقيق التالي:

- تنمية روح العمل الجماعى التشاركى بين الطلاب اكتشاف الموهوبين من الطلاب لرعايتهم وتنمية مواهبهم.

- تنمية الجوانب الإبداعية والابتكارية لدى طلاب المرحلة الثانوية لمواجهة التحديات المختلفة بالبيئة المحيطة وترسيخ العادات والتقاليد المصرية الأصيلة والانتماء للوطن.

- تعظيم دور الأسرة والتنشئة الاجتماعية في تربية الأطفال وغرس القيم الدينية والأخلاقية.

- تنمية والوعي بأهمية الاستخدام الآمن للإنترنت.

شروط المسابقة والتحكيم وتحديد الأعمال الفائزة



- يتقدم الطالب يعمل واحد فقط بالمسابقة، أو من خلال عمل يضم مجموعة من الطلاب بشرط ألا يزيد عدد المجموعة المشاركة عن أربعة طلاب.

- يستخدم في هذا العمل برنامج أو أكثر أو لغة برمجة مما تعلمه الطالب في المرحلة الثانوية والسنوات السابقة بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ويمكنه استخدام برامج أو لغات أخرى بالإضافة لما درسه.

- يقدم العمل من قبل الطالب على البريد الإلكتروني الخاص بمعلم المادة، على أن يتضمن ملف نصي يوضح فيه كيفية التحميل والتشغيل للعمل المقدم، وتوضيح البرامج واللغات البرمجية المستخدمة في العمل.

- الأعمال المقدمة من المديريات التعليمية للإدارة لا يتم استردادها وتحفظ بمكتبة الإدارة.

- الأعمال الفائزة تؤول ملكيتها الفكرية لوزارة التربية والتعليم.

- ملء استمارة التقدم للمسابقة (مرفق).

- الأعمال المقدمة للاشتراك في المسابقة يشترط عدم تقديمها في مسابقات أخري.

. يُرسل المعلمون أعمال الطلاب إلى موجه عام مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية التعليمية على البريد الإلكتروني.

جوائز المسابقة



الجائزة الأولي: 6000 ستة آلاف جنيها للفائز الأول.

- الجائزة الثانية : 5500 خمسة آلاف وخمسمائة جنيها للفائز الثاني.

الجائزة الثالثة : 5000 خمسة آلاف جنيها للفائز الثالث.

- الجائزة الرابعة :4500 أربعة آلاف وخمسمائة جنيها للفائز الرابع.

ه - الجائزة الخامسة : 4000 أربعة آلاف جنيها للفائز الخامس.

- الجائزة السادسة :3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيها للفائز السادس.

الجائزة السابعة : 3000 ثلاثة آلاف جنيها للفائز السابع.

الجائزة الثامنة :2500 ألفين وخمسمائة جنيها للفائز الثامن.

الجائزة التاسعة : 2000 ألفين جنيها للفائز التاسع

- الجائزة العاشرة : 1500 ألف وخمسمائة جنيهاً للفائز العاشر.

وفي حالة اشتراك أكثر من طالب في العمل الفائز تقسم قيمة الجائزة بالتساوي فيما بينهم.

