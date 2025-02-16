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وزارة الصحة: الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يزيد فرص ظهور البكتيريا المقاومة

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  • وزارة الصحة: الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يزيد فرص ظهور البكتيريا المقاومة 1/2
  • وزارة الصحة: الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يزيد فرص ظهور البكتيريا المقاومة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الأحد، 16 فبراير 2025 10:44 ص

 

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الأخطاء الشائعة التى يجب تجنبها عند استخدامك للمضادات الحيوية والتى منها:-

- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.

- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقًا.

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.


الأخطاء الشائعة التى يجب تجنبها

 

 

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