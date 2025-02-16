وزارة الصحة: الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يزيد فرص ظهور البكتيريا المقاومة

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الأخطاء الشائعة التى يجب تجنبها عند استخدامك للمضادات الحيوية والتى منها:-

- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.

- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقًا.

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.