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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يزيد فرص ظهور البكتيريا المقاومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالأحد، 16 فبراير 2025 10:44 ص
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الأخطاء الشائعة التى يجب تجنبها عند استخدامك للمضادات الحيوية والتى منها:-
- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.
- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقًا.
- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.
الأخطاء الشائعة التى يجب تجنبها
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