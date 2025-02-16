شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض أهلاً رمضان 2025 الرئيسى بمدينة نصر مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، معرض "أهلا رمضان" 2025 الرئيسى بمدينة نصر بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مساء اليوم الأحد بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر .

ويستقبل المعرض الجمهور صباحا غدا الاثنين ويستمر حتى يوم 26 فبراير وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية جميع منتجات السلع الغذائية مثل زيت الطعام والسكر والمكرونة والسمن والألبان والجبن ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة وياميش رمضان وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات.

وتنفيذا لتكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة على تجهيز هايبر بمساحة كبيرة داخل معرض "أهلا رمضان" الرئيسي 2025 بمدينة نصر، حيث ستوفر الشركة كافة المنتجات من لحوم طازجة ودواجن مجمدة وسكر وزيت الطعام وأرز وسمن وجبن ,ألبان وعصائر وياميش رمضان وتمر هندي وبلح جاف ونصف جاف ، وكافة منتجات رمضان بأسعار مخفضة ، كما حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تجهيز جناح لعرض منتجات الخضراوات والفاكهة والأسماك المجمدة والطازجة وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات .