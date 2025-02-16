أخبار مصر

%90 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى

0 نشر
0 تبليغ

  • %90 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى 1/2
  • %90 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة.

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة.


نتيجة الاستطلاع

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements