شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات 30%.. اليوم افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي 2025 بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسى 2025 مساء اليوم الأحد، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، ومن المقرر حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شرف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين جميع منتجات السلع الغذائية مثل زيت الطعام والسكر والمكرونة والسمن والألبان والجبن ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة وياميش رمضان وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات بتخفيضات تصل إلى 30% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

ويأتى افتتاح وزارة التموين والتجارة الداخلية للمعرض الرئيسى بمدينة نصر اليوم الاحد بالتوازى مع نشر الوزارة معارض "أهلا رمضان " ،وأسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة، وذلك بعد نجاح الوزارة على مدار الفترة الماضية فى تأمين وتوفير كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة فى إطار الحرص على تخفيف العبء عليهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،حيث عززت الوزارة المخزون الاستراتيجى من كافة المنتجات لأكثر من 6 أشهر ،كما تتعاقد على رؤوس المواشى الحية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح اللحوم الطازجة السودانية والدواجن المجمدة فى معارض أهلا رمضان" وأسواق اليوم الواحد.