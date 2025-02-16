شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة من الزراعة لزيادة إنتاجية محصول الكمثرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 04:00 ص

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى مراعاتها، خلال شهر فبراير.

‎وتمثلت التوصيات في الآتي:

‎أهم العمليات الزراعية

‎1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.

‎2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

‎3-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهاية الخطوط.

‎4-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق .

‎ التسميد

‎أشجار الكمثري التى تروى بالتنقيط للفدان:

‎الرية الأولي: 2 كيلو سلفات نشادر

‎الرية الثانية: 2 لتر حامض

‎نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبريتيك للفدان.

‎الرية الثالثة: 3ك بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك للفدان.



‎برنامج الرى

‎السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة.

‎السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة .

‎السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة .

‎السنة الرابعة 26 لتر/ الشجرة .

‎السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة

‎يتم تقسيم الري إلى مرتين في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (2 ساعات ري) ،30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.



‎برنامج المكافحة

‎مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية والحيوانية كالتالي :

‎1-مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب .

‎2-مكافحة حفار ساق التفاح و الحلويات رائق الأجنحة و خنافس القلف .

‎3-مكافحة جعل الورد الزغبي مع بداية التزهير و بعد التزهير عن طريق استخدام المصائد .

‎4-مكافحة الاكاروسات الحلويات المبطط .

‎5-رش البياض الدقيقي والاشنات .

‎6-مكافحة تثقب أوراق الحلويات رش اكس كلوريد النحاس 4 جم / 100 لتر ماء.

‎7-مكافحة القواقع بالجمع اليدوي والحرق أو المعاملة بإضافة الجير الحي.

