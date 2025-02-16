شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة من الزراعة لزيادة إنتاجية محصول الكمثرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء نصارالأحد، 16 فبراير 2025 04:00 ص
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى مراعاتها، خلال شهر فبراير.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أهم العمليات الزراعية
1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
3-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهاية الخطوط.
4-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق .
التسميد
أشجار الكمثري التى تروى بالتنقيط للفدان:
الرية الأولي: 2 كيلو سلفات نشادر
الرية الثانية: 2 لتر حامض
نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبريتيك للفدان.
الرية الثالثة: 3ك بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك للفدان.
برنامج الرى
السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة.
السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة .
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة .
السنة الرابعة 26 لتر/ الشجرة .
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة
يتم تقسيم الري إلى مرتين في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (2 ساعات ري) ،30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية والحيوانية كالتالي :
1-مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب .
2-مكافحة حفار ساق التفاح و الحلويات رائق الأجنحة و خنافس القلف .
3-مكافحة جعل الورد الزغبي مع بداية التزهير و بعد التزهير عن طريق استخدام المصائد .
4-مكافحة الاكاروسات الحلويات المبطط .
5-رش البياض الدقيقي والاشنات .
6-مكافحة تثقب أوراق الحلويات رش اكس كلوريد النحاس 4 جم / 100 لتر ماء.
7-مكافحة القواقع بالجمع اليدوي والحرق أو المعاملة بإضافة الجير الحي.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز