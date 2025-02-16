شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل جديدة بالإمارات بمرتبات تصل إلى 1800 درهم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 4 تخصصات مقدمة من شركة للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.

وأوضحت الوزارة أن التخصصات تشمل:

- 100 نجار مسلح.

- 100 حداد مسلح.

- 100 لحام.

- 10 سباك.

وأشارت إلى أنه سيتم مد إتاحة التسجيل للشباب الراغب في التقديم على موقع الوزارة https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index خلال الفترة من امس السبت 15-2-2025، ولمدة 3 أيام.

· مميزات توفرها جهة العمل:

- توفير السكن والمواصلات.

- مصروفات الاستقدام للمتقدمين.

- ساعات إضافية طبقا للإنتاجية .

وتأتي هذه الوظائف ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، حيث أن تلك الفرص تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، موجهاً الشباب الذين تنطبق عليه الشروط بسرعة التقديم.