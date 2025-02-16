شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة الإيطالي: مصر صاحبة حضارة عظيمة قدمت للعالم الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الزراعة الإيطالى "فرانسيسكو لولوبريجيدا" أن مصر وإيطاليا تربط بينها علاقات قوية وتاريخية تمتد على مر العصور، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حضارة عظيمة ومعالم فريدة، منها الأهرامات والمتحف المصرى الكبير، وغيرها من المواقع التاريخية.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال احتفالية السفينة الإيطالية " أميريجو فسبوتشي" المعروفة عالميًا بأجمل سفينة فى العالم والتى ترسو فى ميناء الإسكندرية خلال جولتها حول العالم.

وأضاف : " أن مصر قدمت للعالم الكثير فى مجال الزراعة وإنتاج المحاصيل منذ القدم، ويجرى حاليا توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتعزيز التعاون بين البلدين، ويوجد العديد من المعالم والمبانى التى تعكس عمق الترابط بين الدولتين"، مشيرا إلى أنه خلال زيارته إلى القاهرة والإسكندرية وجد العديد من المبانى والشوارع التى يرتبط بناءها وتصميمها إلى معماريين إيطاليين.

تطرق وزير الزراعة الإيطالى إلى الحديث عن الترابط التاريخى بين الإسكندرية وروما، ومدى التقارب بين الجانبين، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفنانين والشعراء الإيطاليين الذين عاشوا ونبغوا فى الأسكندرية وعرفهم العالم.

وتحدث الوزير الإيطالى ـ فى كلمته خلال الاحتفالية، بحضور وزير الثقافة الإيطالى ألكساندرو جولى، وسفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلى كوارونى وقنصل إيطاليا بالإسكندرية ماريو دى باسكوالى ـ عن ترشح المطبخ الإيطالى لجائزة اليونيسكو كإرث ثقافى، مؤكدا أن المطبخ والطعام الإيطالى يضم مجموعة من الأطعمة والنكهات الفريدة.

وألمح إلى أن المنتجات الإيطالية تضم ما ينتج من الأرض والبحر، وهى مصنعة بطريقة فريدة، وتعكس ما يميز المدن الإيطالية.

وتضمنت الإحتفالية تكريم عدد من الخبراء منهم خبير الجودة الإيطالى جوفانى بولندرينى، والعديد من الخبراء فى مجال الأطعمة.

من جانبه، أكد وزير الثقافة الإيطالى الترابط بين مصر وإيطاليا الذى يشمل مختلف المجالات، وقال أن الثقافة الوحيدة التى تعبر عن الصداقة الإيطالية هى الثقافة المصرية، ما يعكس مدى قوة الترابط والتأثر بين الجانبين.

واستقبلت السفينة الإيطالية "أميريجو فسبوتشي" المعروفة عالميًا بأجمل سفينة فى العالم، والتى ترسو فى ميناء الإسكندرية، ضمن جولتها العالمية، الآلاف من الجمهور من المصريين وأبناء الجاليات الأجنبية، بحضور قنصل إيطاليا بالإسكندرية ماريو دى باسكوالى والشخصيات العامة.

وتمثل السفينة الإيطالية مركز التقاء للمشاركة والتبادل وتعزيز التميز فى التراث الثقافى والفنى والتاريخى والاقتصادى بين مصر وايطاليا، وتتواجد السفينة فى الإسكندرية فى إطار جولة عالمية استثنائية بدأت فى عام 2023 وتستمر حتى 2025، زارت خلالها ٣١ دولة حول العالم تتضمن 5 قارات والعديد من الدول منها : مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة وسنغافورة، وغيرها من المحطات التى استقبلت فيها الآلاف من الزوار.

وتعد "أميريجو فسبوتشي" أقدم سفينة فى الخدمة فى البحرية الإيطالية، وهى سفينة شراعية ثلاثية الصوارى تم إطلاقها فى 22 فبراير 1931، وتجرى أنشطة تدريبية لطلاب السنة الأولى فى الأكاديمية البحرية، وتلتزم منذ أكثر من 30 عامًا بحماية التراث الطبيعى والبيئة البحرية، وتتعاون مع منظمات مثل اليونيسيف والصندوق العالمى للطبيعة، والعديد من المؤسسات الدولية لحماية البيئة.