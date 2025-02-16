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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 16 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 16-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

وقت صلاة الفجر 5:08  ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء  7:02

الإسكندرية        


وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:23
موعد صلاة المغرب 5:47 م
موعد صلاة العشاء 7:06 م. 
    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:04
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد  صلاة العصر 3:14 م
موعد صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء 6:57  م.        
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

وقت صلاة الفجر 4:55
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة  العصر 3:09 م
وقت صلاة المغرب 5:35 م
وقت صلاة العشاء 6:50 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان
 

وقت صلاة الفجر 5:00  ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 18: 3
موعد صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 6:58

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