شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأحد، 16 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 16-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة

مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:02 الإسكندرية الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:23

موعد صلاة المغرب 5:47 م

موعد صلاة العشاء 7:06 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 5:04

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:14 م

موعد صلاة المغرب 5:40 م

موعد صلاة العشاء 6:57 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:55

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:09 م

وقت صلاة المغرب 5:35 م

وقت صلاة العشاء 6:50 م. مواقيت الصلاة فى أسوان

مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:00 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 18: 3

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 6:58

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز