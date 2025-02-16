شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تعلن عدد أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم تعلن عدد أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية 2025 وتوزيع الدرجات

وزير التعليم العالي: توفير منح دراسية بديلة لطلاب منح الوكالة الأمريكية

نائب رئيس الوزراء: لدينا عيادات متنقلة لتقديم الدعم للمصابين من غزة

رئيس الوزراء يفتتح غدا معرض "أهلا رمضان" الرئيسى فى مدينة نصر

نائب رئيس الوزراء يلتقى مستثمرى السويس ويوجه بالحل الفورى لمشاكلهم

الأحوال الشخصية للمسيحيين.. مستشار الطائفة الإنجيلية يوضح موقف التبنى بالقانون

وظائف للأطباء بالخارج براتب 4 آلاف دولار شهريا.. تفاصيل

من قرية أم خنان لغزة.. أهالى جنوب الجيزة يطلقون قافلة مساعدات لفلسطين.. صور

ظواهر فلكية نادرة يشهدها شهر رمضان هذا العام.. اعرف التفاصيل بالتواريخ

دار الإفتاء تعلن استطلاع هلال رمضان في هذا الموعد

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الأيام المقبلة؟.. خريطة التنبؤات الجوية تكشف

ساعة زيادة يوميا.. مواعيد مترو الأنفاق فى رمضان

وزارة النقل تعلن عن حاجتها لمهندسين للعمل بالمترو والمونوريل.. تفاصيل

وظائف بالخارج.. 300 فرصة عمل بإحدى الدول العربية بمرتبات تصل لـ123 ألف جنيه

تقييمات الطلاب بالترم الثانى 2025.. توزيع الدرجات بالابتدائية والإعدادية

وزير الإسكان: 11.37 مليار جنيه استثمارات تم ضخها فى عهد الرئيس السيسى بالعبور

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت.. مفاجأة بحرارة الجو لمدة 5 أيام مقبلة

وظائف للمعلمين بالخارج براتب 40 ألف جنيه.. 100 فرصة عمل تعليمية بدولة عربية

وزير الصحة يتفقد الحالة الصحية للمرضى والمصابين بمعبر رفح البري

وزيرا الصحة والتضامن يتفقدان مستشفى العريش للاطمئنان على حالة مصابي غزة

صندوق تحيا مصر يطلق غدا قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء فى غزة

خالد عبد الغفار: الدولة المصرية بجميع قطاعاتها حريصة على دعم الفلسطينيين

إمساكية رمضان 2025.. كل عام وأنتم بخير

وزير الرى: تدوير المهندسين بين الجهات المختلفة لمكافحة الفساد واكتساب خبرات