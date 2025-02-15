شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الإسرائيلى: بدأنا التحضير لتنفيذ خطة التهجير الطوعى من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنهم بدؤوا التحضير مع الأمريكيين لتنفيذ خطة التهجير الطوعى من قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وقال سموتريتش إن السابع من أكتوبر كان كارثة كبيرة، وحمّل مسؤولية وقوعه لرئيس الأركان وللحكومة ومن يقف على رأسها فى إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد أن صفقة التبادل المطروحة سيئة، معربا عن أمله في أن يكون وقف الحرب مؤقتا، ثم يعود الجيش للقتال مرة أخرى في غزة.

وشدد على أن نتنياهو أخطأ حين لم ينضم إلى موقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن إعادة جميع الأسرى من قطاع غزة.

من جهته، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه يجب المضى في المرحلة الثانية من الصفقة وأن يعود جميع المحتجزين إلى ديارهم.

وكان لابيد قال في وقت سابق إن الوقت ينفد ويجب إعادة جميع الأسرى بأسرع ما يمكن.

وجاءت دعوة لبيد عبر منصة "إكس" عقب وصول الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المفرج عنهم إلى إسرائيل، وذلك ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

في غضون ذلك، قالت القناة الـ13 إن إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان لإجراء عملية تبادل إضافية خلال الأيام المقبلة، وأوضحت أن الضغط يهدف لإطلاق الأسرى المحتجزين الستة الأحياء المشمولين بالمرحلة الأولى خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت يسرائيل هيوم عن مصادر أنه يتم بحث إمكانية تمديد المرحلة الأولى لإعادة مزيد من الأسرى مقابل استمرار وقف النار.