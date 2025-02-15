شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن واللحوم فى أسواق اليوم الواحد بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن أسعار الدواجن واللحوم، في أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، لشراء احتياجاتهم منها بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، والذى يوافق أول أيامه 1 مارس 2025.

وتوفر أسواق اليوم الواحد، اللحوم الطازجة السودانية بسعر 275 جنيهًا، والدواجن المجمدة بسعر 135 جنيهًا للكيلو، وذلك ضمن ما تطرحه، أسبوعيًا، من سلع غذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والخضراوات، والفواكه، بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتضم أسواق اليوم الواحد في المحافظة، سوق شارع الصوامع في حي إمبابة، ويعقد يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوق شارع مترو الساقية بحي العمرانية، ويعقد يوم الإثنين، وسوق شارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر على سور محطة بولاق الجديدة بحي بولاق الدكرور، ويعقد يوم الإثنين من كل أسبوع.

وتستعد المحافظة لافتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بالمحافظة، والجاري تجهيزه بشارع ترعة الرمز في حي العمرانية على مساحة 4500م2، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كأهل المواطنين لاستقبال شهر رمضان الكريم.



