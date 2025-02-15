شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف وروبيو يؤكدان التزامهما بالتعاون فى حل الصراع بأوكرانيا وفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجى لافروف تلقى اتصالا من نظيره الأمريكى ماركو روبيو، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

اتفق لافروف مع نظيره الأمريكى على ضرورة مواصلة الاتصالات لحل الخلافات فى العلاقات بين البلدين.

كما أعرب لافروف وروبيو عن التزامهما بالتعاون في حل الصراع بأوكرانيا وفلسطين، واتفقا على إجراء اتصالات منتظمة والتحضير للقاء بين بوتين وترامب.