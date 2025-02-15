شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة زيادة يوميا.. مواعيد مترو الأنفاق فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

مع قدوم شهر رمضان يتم تعديل مواعيد عدد كبير من وسائل النقل لتناسب المواطنين طوال الشهر الكريم، وتسهيل الوصول بشكل أسرع خاصة قبل موعد أذان المغرب، وفى القاهرة الكبرى يعتمد المواطنين على المترو واتوبيسات النقل العام، بشكل كبير فى التنقل، كما يعتمد الآلاف على قطارات هيئة السكة الحديد فى التنقل يوميا خاصة وجه بحرى، وهو ما جعل وزارة النقل تعدل مواعيد تحرك وسائل النقل ومد ساعات التشغيل لتصل لأوقات السحور وصلاة الفجر.

يبدأ العمل فى خطوط المترو الثلاثة الساعة 5.15 صباحا.

يغلق المترو محطاته يوميا فى رمضان الساعة الواحدة بعد منتصف الليل

سيتم مد ساعات التشغيل اليومية لمدة ساعة وينتهى التشغيل اليومى الساعة 2 صباحا

تصل ساعات التشغيل المترو فى رمضان إلى 21 ساعة يوميا.

آخر قطار بالخط الأول سيقوم من حلوان الساعة 12.15 صباحا ومن المرج الجديدة 12.30 صباحا.

آخر قطار بالخط الثانى يقوم من شبرا الخيمة الساعة 12.30 صباحا ومن المنيب الساعة 12.35 صباحا.

أخر قطار بالخط الثالث يقوم من عدلى منصور الساعة 12.15 صباحا ومن العتبة الساعة 12.55 صباحا

يلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا.

يلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.

قيام أول رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا

يصل زمن التقاطر بين قطارات المترو بالخطوط الثلاثة من 3 دقائق ل 5 دقائق.

تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

مواعيد مترو الأنفاق فى رمضان: