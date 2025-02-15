شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشكر مصر على المساعدة فى إطلاق سراح مواطنها تروفانوف من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت روسيا اليوم /السبت/ بإطلاق سراح مواطنها ألكسندر تروفانوف الذي كان محتجزا في قطاع غزة، وتوجهت بالشكر إلى مصر وقطر وحماس على المساعدة في الإفراج عنه.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن موسكو رحبت بالإفراج عن المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف، وأعربت عن شكرها لقيادة حماس على هذا القرار، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.



من جانبها شكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجانب الفلسطيني ولشركاء روسيا قطر ومصر على مساعدتهم في إطلاق سراح المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف الذي كان محتجزًا في قطاع غزة"، بحسب تصريح نشرته وزارة الخارجية الروسية، ووفقا لما ورد على بوابة "أي زد الروسية" الصادرة باللغة الإنجليزية.



وقالت زاخاروفا: "نود أن نلفت إلى أن مهمة استعادة مواطنينا من الأسر كانت وستظل أولوية لنا".



وأوضحت أن الجانب الروسي يعتزم الاستمرار في السعي لاستعادة المواطن من دونباس، ماكسيم خاركين، من غزة.. وأضافت أنها تأمل في أن تولي قيادة حركة حماس الفلسطينية اهتماما للطلبات الإنسانية التي تقدمت بها روسيا.



وفي وقت سابق من اليوم، تم الإفراج عن ألكسندر تروفانوف، مع اثنين من المحتجزين الإسرائيليين، بعد 500 يوم في قطاع غزة، كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

وصرح السفير الروسي في إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، بأن الدبلوماسيين الروس بذلوا كل جهد ممكن للإفراج عنه.