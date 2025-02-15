شكرا لقرائتكم خبر عن ظواهر فلكية نادرة يشهدها شهر رمضان هذا العام.. اعرف التفاصيل بالتواريخ والان مع تفاصيل الخبر

تتزامن ظواهر فلكية نادرة مع شهر رمضان المبارك هذا العام رمضان 2025، وهو أمر يدعو للتأمل ويستوجب الرصد والمشاهدة.

تشهده الكرة الأرضية، الجمعة الموافق 14 مارس 2025م، الموافق 14 رمضان، خسوف كلى للقمر.

هذا الخسوف سيتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان لعام 1446هـ حيث يغطى ظل الأرض 118% تقريباً من سطح القمر. ويمكن رؤيته فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها أوروبا جزء كبير من آسيا - جزء كبير من أستراليا - جزء كبير من أفريقيا - أمريكا الشمالية - أمريكا الجنوبية - المحيط الهادئ المحيط الأطلسى - القطب الشمالى - القارة القطبية الجنوبية).

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ست ساعات وثلاث دقائق تقريباً.

ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى مدة قدرها ثلاث ساعات وثمان وثلاثين دقيقة تقريباً، يستغرق الخسوف الكلى ساعة واحدة وخمس دقائق تقريباً، ولا يمكن رؤيته فى مصر.

كسوف جزئي للشمس

ويعقب هذا الخسوف مباشرة وفى نفس الشهر، كسوف جزئى للشمس، تشهده الكرة الأرضية، السبت الموافق 29 مارس 2025م قبل نهاية شهر رمضان.

ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1446هـ. ويمكن رؤيته فى أوروبا - شمال آسيا - شمال غرب أفريقيا - جزء كبير من أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الأطلسى - القطب الشمالي).

وعند ذروة الكسوف الجزئى يغطى قرص القمر حوالى 94 % من قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته وحتى نهايته ثلاث ساعات وثلاث وخمسين دقيقة تقريباً. ولا يمكن رؤية هذا الكسوف فى مصر، والكسوف الجزئى التالى للشمس يحدث فى 21 سبتمبر 2025م.