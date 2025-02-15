شكرا لقرائتكم خبر عن من قرية أم خنان لغزة.. أهالى جنوب الجيزة يطلقون قافلة مساعدات لفلسطين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

فى زفة شعبية ضخمة، أطلق أهالي قرى جنوب الجيزة، قافلة مساعدات إنسانية لأهالي غزة، تضم 7000 كرتونة مواد غذائية بوزن تخطى الـ150 طن، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وانطلقت القافلة، عصر اليوم، من قرية أم خنان بمركز ومدينة الحوامدية، بعدد سبع شاحنات، تم تجهيزها بمساعدة حوالي 1500 شاب من قرى جنوب الجيزة.

وبدأ خط سير القافلة من أمام مركز شباب أم خنان، مرورًا بشارع جسر المنوات، وكوبري أبو لاشين، ومسجد الشهداء، وشارع الجمهورية، وشارع النزهة، وشارع جمال عبد الناصر، وشارع المعهد الديني، وشارع زكري إدريس، ثم مدخل قرية الشيخ عتمان، وصولًا للاصطفاف أمام كوبري أم خنان والانطلاق إلى معبر رفح.

وعبر القائمون على القافلة، عن سعادتهم لنجاحهم في تجهيز القافلة للمرة الثانية، وبمساعدة شباب قرية أم خنان ومدينة الحوامدية والقرى التابعة لها بالإضافة إلى قرى جنوب الجيزة، مؤكدين أن شباب أم خنان لطالما كانوا يدًا واحدة، ويتشاركون سويًا في تنفيذ مبادرات خيرية وإنسانية طوال العام، وحريصين على تجهيز قوافل إنسانية لأهالي غزة.



احتفال الاهالى باطلاق القافلة



تجمع الاهالى



قافلة لغزة من قرية ام خنان



زفة امام القافلة



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