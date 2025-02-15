شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال الشخصية للمسيحيين.. مستشار الطائفة الإنجيلية يوضح موقف التبنى بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر التبنى رابطة إنسانية قوية بين الطفل والعائلة التي تتبناه، حيث يصبح الطفل جزءًا لا يتجزأ من العائلة الجديدة، ويعتبر فرصة جديدة للطفل ليعيش حياة سعيدة ومستقرة، ويصبح جزءًا من عائلة تحبه وتقدم له الدعم والرعاية.

ويعتبر التبنى جزءًا من القانون المدني، ويخضع لقواعد ولوائح محددة تهدف إلى حماية حقوق الطفل والعائلة التي تتبناه."

وقال المستشار يوسف طلعت المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية فى تصريح لـ" الخليج 365" إن التبني مباح فى المسيحية ولا يوجد ما يمنعه ولكن لم يتم إقراره فى القانون الجديد.

وأوضح أن التبني هو أن يكون الطفل المتبني منسوب لأسرته الجديدة، ويحمل اسمه ويرث فيه أما الكفالة فلا يحمل الطفل المتبني اسم الشخص المتبني ولا يرث فيه.