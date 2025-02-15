شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء يلتقى مستثمرى السويس ويوجه بالحل الفورى لمشاكلهم والان مع تفاصيل الخبر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر شركة سيراميكا كيلوباترا جروب بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة مع مستثمرى السويس بحضور اللواء طارق حامد الشاذلى، محافظ السويس ومحمد ابو العينين رئيس مجلس ادارة سيراميكا كيلوباترا، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلى الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التى تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التى يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمرى محافظة واحدة من محافظات الجمهورية ( داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمرين بكل محافظة) للوقوف على كافة التحديات والعقبات التى تواجههم والعمل على حلها،

وفى مستهل الاجتماع أكد الوزير استمرار وزارة الصناعة فى نهجها بمواصلة اللقاءات مع مستثمرى كافة المناطق الصناعية بمختلف المحافظات وكذا اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتى تم تشكيلها بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 بعضوية 12 من الوزراء بالاضافة إلى عدد من ممثلى الجهات التى تتعامل مع المستثمريين الصناعيين بهدف تقديم الدعم وتذليل كافة التحديات للمستثمرين بشكل فورى لافتاً أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات التى يتم اتخاذها فى هذا الصدد.

كما استعرض الوزير أبرز القرارات والتوصيات التى تم اتخاذها فى اطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتى صدق عليها فخامة الرئيس عيد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024 مؤكداً أن محاور الخطة ارتكزت على أسس حقيقية وواقعية تراعى احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع فى كل تخصص سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى، لافتا فى هذا الصدد انه من أهم القرارات التى تم اتخاذها تتمثل فى تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعى، مشيرا إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ 1/ 9/ 2024 لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضى والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكترونى وفق آلية تتسم بالدقة والشفافية والحوكمة، بالاضافة إلى تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.

وفى هذا السياق لفت الوزير إلى اتخاذ وزارة الصناعة لعدد من القرارات الهامة التى تساهم فى منع تسقيع الأراضى وكذلك عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس الوزراء.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه سيتم خلال الفترة القادمة مناقشة محددات وضوابط انشاء المناطق الحرة العامة وكذا صياغة معايير منح الرخص الذهبية وذلك فى ضوء حوكمة الاجراءات المتعلقة بكافة الانشطة والمشروعات الصناعية.

كما أكد الوزير استمرار الحكومة فى التوسع فى انشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بمختلف المحافظات بهدف تخفيف العبء عن الموانئ البحرية وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الجمركية بما يساهم فى سرعة التداول وخفض تكاليف الانتظار بالموانئ البحرية كما تعمل المناطق اللوجستية على توفير خدمات إضافية للموانئ البرية مثل المخازن والمصانع المرتبطة بأعمال التصدير والاستيراد علاوة على انها توفر مساحات كبيرة يمكن استخدامها فى أنشطة مختلفة.

وقد أثمر لقاء الوزير مع مستثمرى السويس عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث استجاب الوزير لمطلب السيد /علاء قطب السيد صاحب شركة ألفا بلاست المتضمن اعادة تحديد المساحة الخاصة بتوسعات مشروعه بعتاقة بالسويس الجديدة، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنه مكونة من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية وممثل عن وزارة الكهرباء ومسئول المنطقة الصناعية للمعاينة الميدانية لمصنعة واتخاذ اللازم بشأن وجود كابلات جهد متوسط داخل نطاق قطعة الارض المخصصة لمشروعة كما وجه الوزير ممثلى شركة الكهرباء بتنفيذ كافة الاجراءات المطلوبة لتزويده بالقدرات الكهربائية المطلوبه لمصنعه وإعفائه من ايه غرامات خلال الفترة الماضية، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتوفير كميات المياه اللازمة لتشغيل المصانع بالسويس من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.



ثم توجه الوزير يرافقه محافظ السويس ورئيس مجلس ادارة شركة سيراميكا كيلوباترا لتفقد مصنع الدورادو، أحد مصانع شركة سيراميكا كليوباترا، بالمنطقة الإقتصادية شمال غرب خليج السويس، وذلك فى إطار سلسلة الجولات التفقدية التى يقوم بها للمنشآت الصناعية بمختلف المناطق الصناعية للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومدى التطور الذى تشهده الصناعة المصرية فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل مصر إلى مركز إقليمى صناعى.

حيث يعتبر هذا المصنع هو احد مصانع شركة سيراميكا كليوباترا والمتخصص فى انتاج بلاط سيراميك، ارضيات وحوائط البورسلين، الجلاية وحجر الجلاية، سلبس، الأدوات الصحية وإكسسواراتها، فاين فير كلاى وإكسسواراتها، بلاستيك سديلى، التعبئة والتغليف الخشبية، رش وتصنيع الهناجر، تصنيع البانيوهات الصينى واكليريك.

وقد تفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع والتى شملت خط المكابــس وخط المجفف وخط الجليز (البطانــة) وخط الصنفرة والجلــى بالاضافة إلى مخرج الأفران والمعمل المركزى ومعرض منتجات المصنع، مشيدا ً بمواصلة عمليات التطوير والتحديث التى تقوم بها الشركة فى هذا القطاع حيث ينتج مصنع "الدورادو" جراند اسلابات مقاس 120×240 لأول مرة فى مصر.

جدير بالذكر أن شركة سيراميكا كليوباترا تمتلك 22 مصنع على مساحة 7.3 مليون متر متر بإجمالى استثمارات 25 مليار جنيه بالإضافة إلى 5 مليار جنيه للمصنع الجديد.

وفى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بمصنع الدورادو التابع لشركة سيراميكا كليوباترا، اعرب الوزير عن سعادته بزيارة أحد اهم القلاع الصناعية الكبرى فى مصر والشرق الاوسط المتخصص فى صناعة السيراميك والبورسلين والذى يشهد تطورا كبيرا فى هذا القطاع من خلال انتاجه لبلاطات جراند اسلابات مقاس 120×240 لأول مرة فى مصر، حيث يتم انتاجه بجودة عالية وبأسعار تنافسية تسهم فى تحقيق انطلاقة حقيقة فى صناعة السيراميك والبورسلين فى مصر والشرق الاوسط.

وأشار الوزير أن اهمية هذا المصنع المقام على مساحة 650 الف متر والذى يبلغ حجم استثماراته 50 مليون دولار وطاقة الانتاجية حوالى 5 مليون متر سنويا بنسبة مكون محلى 82% ويصدر المصنع 32% من انتاجه للخارج ويوفر فرص عمل مباشرة تبلغ 1200 فرصة عمل بخلاف العمالة غير المباشرة وهو ما يجسد تطبيق احد اهم محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة والمتضمن التوظيف من اجل الانتاج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واكد الوزير على تكاتف كافة السادة الوزراء بالمجموعة الوزارية ورؤساء الهيئات والجهات التى تتعامل مع المستثمرين الصناعيين بهدف تذليل كافة التحديات التى تواجه المستثمرين معاهدا الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى على النهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمى صناعى.



جولة الوزير