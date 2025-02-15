شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس أساقفة مارسيليا يزوران البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

التقى اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والكاردينال جان مارك أفيلين، رئيس أساقفة مرسيليا، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، وذلك بالمقر البابوي، بالقاهرة.

وخلال اللقاء، نقل الكاردينال تحيات وسلام قداسة البابا فرنسيس، إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، الذي بدوره اطمئن على الأحوال الصحية للأب الأقدس، طالبًا من الكاردينال أفيلين نقل تحياته الى الحبر الأعظم.

كذلك، أشاد رئيس أساقفة إيبارشية مارسيليا بعلاقات المحبة الأخوية بين قداسة البابا فرنسيس، وقداسة البابا تواضروس الثاني، وأيضًا العلاقات الوطيدة بين الكنيستين الشقيقتين الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية. مشيرًا إلى العلاقات القوية بين الكنيسة اللاتينية بمرسيليا، وجميع الكنائس الشرقية بالمنطقة.

تضمن اللقاء أيضًا كلمة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وكلمة قداسة البابا تواضروس الثاني. واختتمت الزيارة بتبادل الهدايا التذكارية.