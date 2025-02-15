شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى الخليج 365.. الفصائل الفلسطينية ترد على ترامب: لا هجرة إلا للقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الفصائل الفلسطينية ترد على ترامب أثناء تسليم الرهائن من غزة: لا هجرة إلا للقدس

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