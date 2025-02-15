وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يتابعان سير عمل منظومة مياه الشرب والصرف الصحى

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القاهرة - سامية سيد - "الشربيني" يوجه بوضع خطة ورؤية كاملة للمشروعات ذات الأولوية

عقب جولته بمدينة العبور اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والخطط المقترحة للمشروعات المستقبلية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى نطاق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والمحافظة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الاجتماع استعرض وزير الإسكان موقف محطات مياه الشرب بالقليوبية، والبالغ عددها 160 محطة بطاقة تصميمية (915 ألف م3/يوم)، وإجمالى أطوال شبكات المياه (6766كم) لخدمة 5.22 مليون نسمة، بجانب موقف الخدمة بالمناطق الساخنة لمياه الشرب فى الوضع الراهن، ومقترح خطة الطاقات المطلوبة لمياه الشرب حتى 2050.

كما تم استعراض المشروعات الجارى تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل محطة مياه شبلنجة بطاقة 17 ألف م3/يوم، ومحطة مياه ميت العطار بطاقة 12 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة مياه باسوس بطاقة 10 آلاف م3/يوم، ومحطة مياه كفر شكر بطاقة 45 ألف م3/يوم.

وتناول الاجتماع، سير العمل بمنظومة الصرف الصحى بالقليوبية، والتي تشتمل على 23 محطة معالجة صرف صحي بطاقة تصميمة 511 ألف م3/يوم، وكذا 207 محطات رفع صرف صحي، بإجمالي 444 ألف م2/يوم من المياه المجمعة، وشبكات الصرف الصحي بإجمال أطوال 3525 مترا بمحافظة القليوبية، بجانب استعراض موقف المناطقة الساخنة للصرف الصحي، ليصل إجمالي عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي خلال 2025 الى حوالي 134 قرية، وجار تنفيذ الخدمة بـ 44 قرية، كما تم استعراض مقترح خطة الطاقات المستقبلية المطلوبة للصرف الصحي حتى 2050، إلى جانب استعراض موقف المشروعات الجاري استلامها.

وكذا تناول الاجتماع، استعراض الأنشطة التوعوية المنفذة، وجهود 12 مركزا لخدمة العملاء من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ومنظومة مراقبة الجودة للمياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة.

وتابع وزير الإسكان موقف مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مرحلة أولى) فى 36 قرية بمركز شبين القناطر.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بوضع خطة ورؤية كاملة للمشروعات ذات الأولوية مؤكدا ضرورة ان تتضمن تلك الرؤية تصورا كاملا للمنظومة على مستوى محافظة القليوبية، سواء مشروعات جديدة أو أعمال صيانة أو رفع كفاءة.